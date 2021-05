Mercato valutario: tra i trader è boom di ricerche di previsioni forex

Il Covid-19 non solo ha avuto un impatto sul mercato azionario, ma ha anche influito sul mercato valutario

Per differenziare il portafoglio sono molti gli investitori che puntano su vari assets, tra i quali ci sono anche le valute. Il trading forex è diventato negli ultimi anni una delle tipologie di investimento preferite, anche perché al giorno d’oggi è possibile fare compravendita di coppie di valute senza difficoltà grazie alle piattaforme di forex online.

Il forex offre delle opportunità di guadagno, sia a coloro che decideranno di operare le coppie più scambiate, sia agli investitori che decideranno di puntare sulle cosiddette valute esotiche, ovvero monete con dei volumi di scambi nettamente inferiori. In entrambi i casi è importante dedicare del tempo allo studio del mercato prima di aprire o di chiudere delle posizioni finanziarie. A questo scopo è utile fare riferimento alle previsioni forex di CorsoTradingOnline.net, portale specializzato nel settore degli investimenti finanziari che offre interessanti spunti per un’analisi corretta dello scenario economico del momento.

Covid-19 e politiche monetarie: come influiscono sul forex online?

Chi vuole operare sui mercati finanziari con le coppie di valute deve essere pronto alle oscillazioni del loro potere d’acquisto. Queste oscillazioni sono dovute a molteplici fattori, in particolare alle politiche monetarie stabilite dai vari stati. L’emissione di nuova liquidità, ad esempio, può contribuire all’inflazione e ridurre il potere d’acquisto della moneta.

L’immissione in circolazione di nuova liquidità di una data moneta può avere effetti anche su altre valute nel caso in cui a svalutarsi sia una moneta forte. In particolare gli investitori dovranno tenere in grande considerazione le politiche monetarie degli stati che utilizzano l’euro ed il dollaro come valuta principale. La coppia EUR/USD è una delle più scambiate in assoluto, il dollaro inoltre è considerato un bene rifugio.

Per maggiori informazioni circa il possibile andamento del potere d’acquisto delle varie monete si può andare alla ricerca di previsioni forex. Il suggerimento è di leggere le analisi di esperti del settore, facendo riferimento ad esempio ai contenuti presenti sul portale CorsoTradingOnline.net, un sito web gestito da esperti di forex e di trading online.

Investire con il forex online è sicuro?

Per tutti gli investitori vale il consiglio di aprire un conto di investimento con un broker sicuro. In Italia abbiamo diverse piattaforme che hanno ottenuto l’autorizzazione della Consob: basta scegliere una di queste piattaforme per evitare le truffe finanziarie e per non doversi preoccupare ogni giorno del capitale depositato sul conto.

Parlando invece dell’investimento in sé, il forex online non è esente da rischi. Tutte le operazioni finanziarie che offrono un potenziale guadagno economico prevedono anche un rischio di investimento. Per mitigare il rischio è utile definire una strategia di investimento e seguirla senza lasciarsi dominare dalle emozioni. Durante i periodi di oscillazione del mercato le emozioni potrebbero infatti spingere ad aprire/chiudere delle posizioni prima del previsto o a perdere l’attimo migliore: seguendo una strategia ed utilizzando strumenti utili come lo stop loss ed il take profit si ridurranno le possibilità di sbagliare.

Per ridurre ulteriormente il rischio di investimento ci si può dedicare allo studio del mercato e degli indicatori. Vi sono molti indicatori che possono essere utilizzati per prevedere i trend delle valute e per capire verso quali coppie di monete orientarsi. Le piattaforme di forex digitale mettono a disposizione gratuitamente diversi strumenti di analisi ed anche alcuni indicatori di base a cui fare riferimento. Gli investitori hanno inoltre la possibilità di utilizzare degli strumenti a pagamento per delle analisi più dettagliate e per disporre anche degli indicatori forex più complessi e raffinati, con l’obiettivo finale di migliorare la performance finanziaria e di far crescere il capitale di partenza.