Movimento 24 Agosto: Recovery Fund, eppur si muove!

In merito alla presa di posizione di alcuni parlamentari di centrodestra e soprattutto del Presidente del consiglio regionale calabrese Aruzzolo, che contesta l’iniqua ripartizione delle risorse del Recovery Fund nel PNRR, approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, ed ora in Parlamento, il Movimento per l’Equità Territoriale, ricordando agli stessi di averli pienamente informati dell’iniquità presente nel PNRR attraverso PEC inviatagli ad Agosto (e nuovamente a dicembre), del nostro documento di “equa ripartizione delle risorse del Recovery Fund”, apprezza che si siano “svegliati” dal torpore e abbraccino e condividano in toto i nostri studi

Per questo abbiamo chiesto ufficialmente un incontro al Presidente del Consiglio Regionale Calabrese affinché si delinei immediatamente una strada istituzionale (mozione del Consiglio Regionale stesso) che obblighi il Presidente f.f. Antonino Spirlì, a firmare subito il documento dei Presidenti delle Regioni del Sud, che chiede una ripartizione delle risorse secondo i criteri stabiliti DALL’UE, documento che è stato firmato da tutti tranne dal FF Spirlì (benché spronato da noi) e Solinas.

Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale – CALABRIA