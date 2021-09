Noi calabresi nel mondo orgogliosi della nostra Calabria

Chi lascia la propria terra, parte per raggiungere un futuro ignoto, con una valigia in mano carica di sogni, gli occhi pieni di speranze e un cuore gonfio di lacrime

Comunicato Stampa

Nessuno di noi che è emigrato ha mai nascosto le sue origini calabresi, anzi: in tutte le parti del mondo abbiamo portato con noi le nostre tradizioni, i nostri luoghi del cuore.

Siamo orgogliosi di essere calabresi, amiamo la nostra terra e da lontano cerchiamo sempre e costantemente di promuoverla e valorizzarla.

Siamo noi coloro che hanno puntato sull’eccellenza dell’agroalimentare italiana, l’abbiamo fatta conoscere anche fuori dal Bel Paese e abbiamo reso la nostra cucina regionale e i nostri luoghi un vero e proprio patrimonio.

Sono tanti i giovani figli di calabresi che nutrono il desiderio di scoprire le proprie radici, vedere i luoghi, assaporare i gusti, i profumi e i colori di cui noi gli abbiamo sempre raccontato.

Non per nulla oggi un ramo del turismo che è in voga e il “Turismo delle Radici”!

Non possiamo, accettare silenti l’affermazione che la candidata del Partito Democratico, la dott.ssa Bruni, ha rilasciato in una trasmissione: “Tante persone che stanno fuori Calabria, lei lo sa che si vergognano di dire che sono calabresi?”.

La invito a venire a vistare le nostre comunità e constatare direttamente se la sua affermazione corrisponde al vero.

Noi abbiamo la nostra Calabria nel cuore, siamo fieri ed orgogliosi di raccontarla, non abbiamo mai negato le nostri radici. Anzi, siamo noi che la promuoviamo e la valorizziamo!

Invito la dott.ssa Bruni, piuttosto, ad argomentare su quali siano le azioni che le intende promuovere per valorizzare il nostro ruolo di ambasciatori della Calabria nel mondo.

Il Presidente di Casa Calabria International

Enrico Mazzone