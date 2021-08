Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Parte l’edizione 2021 de La Guarimba, una storia di coraggio che attraverso il cinema riaccende i riflettori sul presente

Parte l’edizione 2021 de La Guarimba International Film Festival: da oggi fino e al 12 agosto, 6 giornate dedicate al cinema a ingresso libero in cui verranno proiettati 172 corti provenienti 56 paesi diversi, con 5 categorie in concorso, 5 sezioni speciali e un cartellone dedicato ai piccoli spettatori.

Nuova location per l’edizione numero 9 del più importante festival del cortometraggio in Italia: il parcheggio adiacente l’ex Arena Sicoli, che la squadra de La Guarimba ha faticosamente rimesso a nuovo. Il parcheggio, in via Elisabetta Noto 52 , è oggi protagonista di un grande murale parte del progetto “Artists in residency”, le opere degli illustratori internazionali Cesáh e Sara Fratini, realizzate grazie al sostegno di Colorificio VR.

Anche quest’anno ad inaugurare la nuova edizione sarà l’Orchestra di Fiati Mediterranea, con un tributo al compositore statunitense John Williams, autore delle musiche di numerose pellicole di successo e vincitore di ben 5 premi Oscar per la miglior colonna sonora.

Ad aprire il cartellone del Festival sarà invece “Yan” di Jacinta Agten, un documentario girato ad Amantea e prodotto da La Guarimba che racconta la storia di un ragazzo emigrato dal Brasile che si riconosce come donna. La sua sessualità è vissuta con libertà nonostante la mentalità chiusa e ipocrita del paesino del Sud Italia in cui vive.

Si prosegue fino a tarda notte con la proiezione dei corti in concorso provenienti da ogni angolo del mondo: alle 2.00 del mattino al Lido Azzurro verranno proiettati i corti di “Insomnia”, la sezione de La Guarimba dedicata al cinema sperimentale, che dal 2018 si pone come contenitore di linguaggi inediti e proposte coraggiose. La proiezione sarà preceduta da un omaggio a Franco Battiato e Raffaella Carrà, con un dj set composto dai loro brani.

Spazio anche alla formazione per più giovani: al via alle 19:00 “La fabbrica del cinema”, laboratori di animazione e illustrazione che fino al 9 agosto accompagneranno i bambini in un percorso alla scoperta della bellezza dell’arte, con l’obiettivo di trasmettere valori di democrazia partecipativa, integrazione e accessibilità.