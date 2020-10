Polisportiva Lamezia: il giovane Samuel Piccolo al Catanzaro

La società è lieta di annunciare il trasferimento del talento Samuel Piccolo classe 2009 nel mondo del professionismo

Samuel Piccolo è ufficialmente un giocatore dell’ U. S. Catanzaro. Approdato nel 2019 nella Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia Affiliata al Torino Fc Academy, Samuel ha avuto una crescita esponenziale in un solo anno sia a livello tecnico che tattico, il duro lavoro lo ha ripagato.

Mattatore indiscusso della scorsa stagione del campionato pulcini, Samuel ha inoltre disputato anche il campionato esordienti mettendo in luce tutte le sue qualità.

Dopo Mohamed Baytar classe 2008 approdato la scorsa stagione all’Ac Auxerre Ligue 2, oggi è toccato a Samuel Piccolo: è il secondo giocatore uscito dal settore giovanile lametino ad approdare nel calcio professionistico.

Il lavoro Scouting della società sta prendendo piede, l’osservatore Antonio Federico muove i suoi primi colpi.

La società, lo staff e tutti i suoi compagni augurano un grosso in bocca al lupo per il suo proseguo, inoltre ringrazia l’U.S Catanzaro, il responsabile scuola calcio il Sig. Ferreri e il Responsabile settore giovanile, Carmelo Moro, per aver creduto nel ragazzo.