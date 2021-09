Presentazione di Vibo Capitale del libro 2021

Il 30 settembre alle ore 11.00 nella Sala Consiliare del Comune di Vibo Valentia, si svolgerà la conferenza stampa del programma “Vibo Capitale Italiana del Libro

Presenzieranno il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, il Sindaco di Vibo Valentia Sindaco, Maria Limardo, la Giunta e il Presidente del Consiglio Comunale, Nazzareno Putrino. Coordinerà i lavori il Direttore Artistico di “Vibo Capitale Italiana del Libro”, Piero Muscari.

Nel corso della mattinata sono previsti collegamenti da tutta Italia con alcuni dei protagonisti del calendario fino alla fine del 2021.

Presenti anche i referenti delle Associazioni culturali che hanno animato le anteprime e le Associazioni che si sono già attivate per preparare i prossimi eventi.

Nel corso della conferenza verrà distribuita la brochure ufficiale per l’anno in corso. A gennaio 2022 è prevista una nuova conferenza per lanciare il programma del secondo semestre.