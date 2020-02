Prima Divisione. Decollatura batte la Blue Foxes Sicma Curinga al tie break

Si é svolto questo pomeriggio all’europalazzetto di Decollatura l’incontro di Prima Divisione di volley tra la Ligotti Impianti Decollatura e la Blue Foxes Sicma Curinga

Primo set con le squadre che si studiano combattendo punto su punto fino al 15 pari. Poi la Blue Foxes Sicma Curinga ingrana la quarta e vince il primo set 25 a 18.

Ligotti Decollatura non ci sta e parte subito forte nel secondo set (11-6). Padroni di casa che amministrano in vantaggio e conquistano senza problemi il parziale per 25 a 13.

Inizio terzo set combattutissimo, entrambe le squadre non mollano di un millimetro, ma nel finale gli ospiti hanno quella spinta in più che gli permette di vincere per 25 a 22.

Quarto set dominato dai padroni di casa che conquistano un discreto vantaggio (13-8), allungano poi fino al 20 a 13 e vanno a vincere il set per 25 a 16.

Si va al tie-break, la Ligotti sembra più determinata e precisa, si porta sul 13-9 vincendo poi per 15-12.

Ligotti Impianti Decollatura – Blue Foxes Sicma Curinga 3-2 (18-25, 25-13, 22-25, 25-16, 15-12)



Ligotti Impianti Decollatura: Albace, Avallone, Butera, De Grazia, Diano, Nero, Posella, Rizzo, Tomaino, Villella A., Villella N. All. Simoncelli

Blue Foxes Sicma Curinga: Anello, Brancatelli, Condello, Curcio, Genovese, Greco, Gullo, Ielapi, Larocca, Mafrica, Marinaro, Mazzotta, Michienzi, Rondinelli, Sgromo. All. Alosi