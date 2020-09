Prosegue la preparazione precampionato della Promosport

Prosegue la preparazione precampionato per la Promosport in vista dell’impegnativa stagione che vedrà i biancazzurri ai nastri di partenza del campionato di Promozione

La squadra, allenata da Claudio Morelli, sta lavorando in questi giorni al Rocco Riga per assimilare al meglio gli schemi del nuovo mister.

Abbiamo raggiunto Giovanni La Gamba, dirigente biancazzurro che dichiara: “la squadra sta lavorando intensamente per raggiungere al più presto la condizione, vogliamo fare bene sin da subito. Non ci nascondiamo, abbiamo allestito una rosa per vincere il campionato, le premesse per fare bene ci sono tutte. La rosa è quasi a posto, manca solo un portiere under, siamo in contatto con un paio di prospetti, ma non abbiamo fretta, poi siamo al completo“.

g.d.