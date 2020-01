Per la Raffaele Lamezia arriva a Roccella l’undicesima meraviglia

Undicesima vittoria di fila per la Raffaele Lamezia che espugna Roccella e si conferma sempre più capolista del girone

I gialloblu, complice anche la vittoria solo al tie-break di Cetraro contro la Volo Virtus, rosicchiano infatti un punto ai cosentini che si trovano ora a 4 lunghezze dalla vetta.

La squadra di mister Torchia non ha corso particolari pericoli durante il match, eccezion fatta per il terzo set, quando ha letteralmente abbassato la guardia e i padroni di casa sono stati bravi ad approfittare della situazione e a conquistare il parziale per 25-16.

Raffaele che si rimette però subito in carreggiata lasciando solo 11 punti agli avversari nel quarto e conclusivo set.

Soddisfatto a fine match il mister della Raffaele Lamezia, Salvatore Torchia: “era l’ultima di andata, avevamo il dovere e l’obbligo di chiudere in bellezza, abbiamo conquistato l’undicesima vittoria stagionale (su undici!) su un campo molto difficile in tutti i sensi. Abbiamo avuto un calo nel terzo set, dovuto anche alle pessime condizioni del campo e ad alcune dubbie decisioni arbitrali, ma non vogliamo cercare alibi, non possiamo permetterci cali di attenzione. Siamo già concentrati sull’inizio del girone di ritorno, dove ci aspettano una serie di impegni molto importanti, già nelle prime giornate”.

Prossimo appuntamento per la Raffaele, sabato 18 gennaio alle 19 al Palasparti contro la Spes Praja Volley.