Raffaele Lamezia: nel weekend la ripresa di tutti i campionati

Riprendono finalmente, dopo una lunga pausa i campionati di serie B e C che vedono coinvolte le quattro squadre della Raffaele Lamezia

La squadra che milita in serie B, che ha giocato (e vinto) l’ultima partita il 22 gennaio contro Papiro CT, sarà di scena sabato 12 febbraio a Palermo contro la Volo Saber, ottava forza del campionato.

Impegno casalingo invece per la C maschile che sabato 12 ospiterà al Palasparti la New Fides Volley Campo Calabro.

Match esterni invece per le ragazze della C femminile: sabato 12 a Castrovillari per la Raffaele Salumi della Corte, domenica 13 a Spezzano per la Raffaele Cantanapoli