Raso (IdeaScuola): dotare con urgenza IC Borrello Fiorentino di riserva idrica

Nella giornata odierna, e per l’ennesima volta, i genitori sono stati costretti ad abbandonare il lavoro e recarsi a prendere i figli a scuola in seguito alla ‘giusta’ uscita anticipata disposta dal Preside dell’IC Borrello/Fiorentino

Comunicato Stampa

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante dei genitori nonché membro del direttivo nazionale ideaScuola, ammonisce le istituzioni preposte per la mancata risoluzione dell’atavica problematica relativa alla realizzazione di una semplice e banale riserva idrica, e le sollecita affinché si prodighi o per l’immediata soluzione del problema che sta creando innumerevoli disagi alle famiglie, al personale scolastico e agli alunni.

Aggiungiamo poi, che in periodo pandemico, tale atteggiamento non potrà più essere tollerato.

Proponiamo un immediato incontro per la risoluzione urgente della vicenda atto anche ad analizzare l’istanza già prodotta tramite pec all’IC Borrello Fiorentino per l’installazione di purificatori d’aria e rilevatori di Co2 nelle aule allo scopo di mitigare la diffusione del virus negli ambienti scolastici. Un intervento questo che non richiederebbe ingenti risorse.

Si sollecita altresì l’intero Consiglio d’istituto ad affrontare con la giusta determinazione il problema che non potrà più essere ulteriormente postdatato.

Pasqualino Raso