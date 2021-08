Reggio Calabria, Concluso il progetto “Arte e Musica”

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Una serie di eventi relativi all’Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta formativa presente in CALABRIA

Comunicato stampa

Con il concerto tenutosi il 18 agosto presso la Cattedrale di Oppido Mamertina (RC), si è concluso ARTE E MUSICA, una serie di eventi relativi all’Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta formativa presente in CALABRIA – Annualità 2019 – Azione 3 – Tipologia 3.1 – Regione Calabria, concerti proposti da MUSICA INSIEME Associazione Culturale Musicale Giovanile della Piana con sede a Gioia Tauro (RC)

L’evento ha registrato la presenza dell’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria, di una sua costola, l’Orchestra da Camera “Musica Insieme” e del Coro Polifonico “Maria SS. Annunziata” di Oppido Mamertina (RC)

I brani sono stati diretti dal M. Ferruccio Messinese (brani orchestrali e sinfonico-corali) e dal M. Domenica Verduci (brani corali). Sono stati eseguiti brani di Jenkins, Haydn, Tsfasman, Molfino ed altri

Gli altri eventi si sono tenuti secondo il seguente calendario

Venerdì 30 luglio 2012 – Castello Svevo Normanno di Cosenza

Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria

musiche di Beethoven, Morricone, Haydn ed altri

Domenica 01 agosto 2021 – Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo di Lamezia Terme (CZ)

Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria

musiche di Haydn, Franck, Morricone ed altri

Giovedì 12 agosto 2021 – Palazzo Baldari, Gioia Tauro (RC)

Orchestra da Camera “Musica Insieme”

Anna Lucia Trimboli, pianista – Vincenzo Virgillo, clarinettista

Rosario Arena, violista – Maria Chiara Arena, violoncellista

musiche di Holst, Saint-Saëns, Morricone ed altri

Gli eventi sono stati diretti dal M. Ferruccio Messinese, che ha anche ricoperto il ruolo di Direttore Artistico del progetto, mentre la progettazione è stata curata dalla prof.ssa Caterina Genovese, che è anche il Presidente di “Musica Insieme”.

“Con il sostegno della Regione Calabria – ha sottolineato la Genovese – siamo riusciti ad allestire un cartellone che ha visto impegnati i nostri ragazzi su diverse province della nostra terra. Intendo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito affinché tutto potesse procedere al meglio e i responsabili dei siti che hanno accolto i nostri eventi: don Carlo Cittadino per la Cattedrale di Lamezia Terme, il Comune di Cosenza e la Svevo SRL per il Castello Svevo Normanno di Cosenza, l’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro per Palazzo Baldari e don Giovanni Bruzzì per la Cattedrale di Oppido Mamertina”

L’orchestra, nata all’interno di Musica Insieme è attiva da più di dieci anni. Numerosi sono stati gli eventi realizzati, in Calabria ed in tutta Italia. Ha un repertorio vasto ed eterogeneo che attinge alla classica, al cinema ed al jazz. A breve notizie sulle prossime attività.