La Rettura Packaging nuovo Gold Sponsor dell’ASD San Luca

L’ASD San Luca annuncia di aver raggiunto l’accordo con l’azienda calabrese Rettura Packaging Srl

L’azienda lametina fondata da Marco Rettura sarà il Gold Sponsor dell’ASD San Luca per la prossima stagione sportiva.

Il brand Rettura Packaging Srl comparirà sul retro delle maglie di gara in occasione del prossimo campionato nazionale di Serie D.

Rettura Packaging Srl, leader nel campo degli imballaggi industriali, è punto di riferimento per le più grandi aziende del Centro-Sud Italia grazie la sua affidabilità, serietà e professionalità.

“Con piacere sposiamo il progetto ASD San Luca – ha dichiarato Marco Rettura, CEO dell’azienda -. Saremo al fianco di una società calabrese che si è contraddistinta negli anni per i loro valori sportivi ed umani. Con orgoglio e fierezza porterà in giro per lo stivale il nostro brand. Rettura Packaging Srl e ASD San Luca è un connubio ambizioso fatto di passione per questo sport con l’augurio di un futuro ricco di successi sportivi”.