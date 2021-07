Royal Team Lamezia: benvenuta Lorena Martinez

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Parla spagnolo il nuovo acquisto della Royal Team Lamezia, Lorena Martinez, che dopo numerose esperienze in Spagna, tra prima e seconda divisione, tra cui l’ultima con l’Alicante, varcherà, per la prima volta, il parquet della Serie A2 italiana

La società esprime la propria soddisfazione per l’acquisto di Lorena, laterale pivot, che si contraddistingue in campo per velocità e capacità tattica, caratteristiche che gioveranno alla nuova rosa.

Di seguito le dichiarazioni della calcettista: “A Lamezia inizia una nuova tappa importante per la mia carriera calcistica. Ci tengo a ringraziare la società per avermi dato l’opportunità di mettermi in gioco e non vedo l’ora di dimostrare il mio valore in campo. Mi auguro che questa stagione sia positiva e che ci dia tante soddisfazioni, con la mia esperienza cercherò di contribuire, insieme alle mie compagne, al raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati”.