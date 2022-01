Royal Team Lamezia, al Palasparti arriva il Futsal Rionero

Riprende il campionato di serie A2 femminile. Domenica 9 gennaio alle ore 16.00 la Royal Team Lamezia sarà impegnata in casa contro il Futsal Rionero nella dodicesima giornata di campionato

La squadra biancoverde, dopo la bella vittoria esterna di Grottaglie vuole continuare la sua marcia. In settimana le ragazze si sono allenate duramente e sono pronte per l’insidiosa sfida.

La squadra, eccezion fatta per la squalificata Emanuela Capuano, sarà al completo, tutte le ragazze hanno recuperato dagli acciacchi avuti in settimana, è stato fatto il giro di tamponi che hanno dato tutti esito negativo.

Abbiamo sentito il portiere Yasmin Toledo che afferma:«Dopo un’interruzione cosi lunga è difficile ripartire ad alta intensità, ma è stata una pausa che ci ha permesso di ricaricare le energie.

Sappiamo che la partita di domani sarà dura e, anche se è una squadra contro cui non ho mai giocato, so che è combattiva, che milita nel campionato nazionale da diversi anni e che verrà a Lamezia per metterci in difficoltà.

Abbiamo avuto una settimana per riprendere i ritmi e la sintonia tra noi e siamo pronte a ripartire, con la voglia di continuare sulla strada che abbiamo percorso fino ad ora».