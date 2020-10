Il Sambiase cede temporaneamente Lazzarini e Foderaro

La dirigenza del Sambiase ha comunicato in serata di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni dei giocatori Emanuel Lazzarini e Marco Foderaro

I due sono stati ceduti, rispettivamente alla ASD Roccella Ionica e al Rende Calcio. Entrambe le squadre militano in serie D, campionato in cui le squadre possono continuare ad allenarsi e a disputare le gare, in quanto non soggette alle disposizioni del nuovo DPCM.

La società non si ferma qui, la dirigenza sta infatti valutando altre operazioni che si potranno però concretizzare nella prossima sessione di mercato.