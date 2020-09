Settembre Rendese: stasera il concerto di Nino Buonocore

Ha fatto sognare una generazione di adolescenti con il suo brano più famoso “Scrivimi” da cui ha poi cementato una carriera longeva che dura da più di trent’anni: Nino Buonocore è il protagonista della terza serata musicale di Settembre Rendese

Stasera alle 22,00 al Seminarium di via Rossini a Rende, l’artista ripercorrerà a ritmo pop-jazz un repertorio che parte dagli anni settanta e arriva sino ai nostri giorni.

Da “Rosanna” (Sanremo 1987), “Tra le cose che ho” e “Sabato domenica lunedì”, ormai divenuti classici della musica italiana, Buonocore, accompagnato da una band di affermati jazzisti, ri-arrangerà e impreziosirà con improvvisazioni solistiche e divagazioni a ritmo swing i suoi brani.

Non è la prima volta che l’artista partenopeo incontra il Jazz: basti ricordare le collaborazioni con artisti quali Chet Baker – nel 33 giri “Una città fra le mani”, con James Senese fra gli altri – Nicola Stilo, il bassista Anthony Jackson, il percussionista Paulinho Da Costa e il batterista Danny Gottlieb.

Autore, produttore e arrangiatore, Nino Buonocore produce il primo album degli Avion Travel, ma rimane fondamentale per la sua ricerca la collaborazione con i membri della band fusion Steely Dan con cui realizza nell’ottantanove l’album che verrà pubblicato, poi, nel 1990 con il titolo “Sabato domenica e lunedì”.

Con un bagaglio di esperienze maturate con grandi nomi di musicisti provenienti da ogni genere musicale, Buonocore è pronto a portare live al Settembre Rendese il meglio della sua musica riletta dalla chiave raffinata del jazz.

Attraverso il form sul sito ufficiale della kermesse www.settembrerendese.it sarà possibile prenotare l’ingresso gratuito al concerto che prevede solo posti a sedere. Bisognerà presentarsi all’ingresso entro e non oltre le 20,30 con la conferma che arriverà via mail. Oltre tale orario non sarà garantita la prenotazione del posto.