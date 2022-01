Statua Mancini, Sepe: iniziata la prima fase, ad aprile tra la sua gente

La statua realizzata attraverso una libera raccolta di fondi

“Sono lieto di annunciare che è iniziata la prima fase per la realizzazione della statua che riporterà Giacomo Mancini tra la sua gente. Ho iniziato a lavorare alla struttura e al modello in argilla dell’opera.

Poi si procederà con forma a tasselli in gesso e gomma siliconica. E infine passerò alla fusione dell’opera con l’antica tecnica della “cera persa”, usata dai maestri dell’antica Grecia.

Documenterò ogni fase cosi da tenere continuamente informati i tanti che aspettano il ritorno a Cosenza del Leone Socialista” queste, riporta una nota della Fondazione Giacomo Mancini, le parole di Domenico Sepe, ormai divenuto una star della scultura italiana per le sue numerose opere in bronzo (compresa la suggestiva statua a ricordo di Diego Armando Maradona).

“Siamo grati a Domenico Sepe –dichiarano Pietro e Giacomo Mancini insieme a tutta la Fondazione – per la passione che dimostra in questo lavoro. E siamo felici ed emozionati che il progetto proceda secondo la tempistica che ci siamo dati. E anche per questo vogliamo dire grazie, grazie e ancora grazie a coloro che hanno già donato il loro contributo per la realizzazione dell’opera. La statua, lo ricordiamo, viene realizzata attraverso una libera raccolta di fondi che continua”.

Quindi chi vuole, può contribuire con la propria libera donazione. Qui sotto – si conclude la nota della Fondazione– le indicazioni su come fare. I nomi di chi ha contribuito, insieme a quelli che si aggiungeranno, saranno legati in maniera indissolubile e imperitura alla statua.