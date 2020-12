“Strade Sicure”: la città di Ricadi ringrazia l’Esercito

Il Sindaco del comune di Ricadi ha incontrato il Comandante del Raggruppamento “Calabria” e il volontario dell’Esercito che ha salvato la vita a due concittadini che rischiavano di annegare in mare

Nell’ambito delle attività connesse all’Operazione “Strade Sicure”, ieri mattina il Comandante del Raggruppamento “Calabria”, colonnello Gianvito Tinelli, ha incontrato il Sindaco di Ricadi Prof. Nicola Antonio Tripodi.

Nel corso della visita avvenuta presso il Palazzo municipale della cittadina calabrese, il Sindaco ha voluto rievocare l’avvenimento risalente alla scorsa estate quando il caporal maggiore Pasquale Faga, in forza al 5° Reggimento Fanteria “Aosta” in Messina, non esitava a tuffarsi in mare per prestare soccorso ad un adulto e un bambino in evidente stato di difficoltà, aiutandoli a raggiungere la riva e fornendo loro assistenza fino all’arrivo dei soccorsi sanitari.

Il primo cittadino di Ricadi ha consegnato due targhe commemorative: una al caporal maggiore Pasquale Faga in segno di riconoscenza da parte dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, che già aveva apprezzato il comportamento del militare in occasione dell’evento, l’altra al colonnello Tinelli per l’impegno profuso dai militari nell’Operazione “Strade Sicure”.

Lo stesso, nel ricevere la targa di ringraziamento, ha espresso la propria gratitudine al Sindaco, confermando l’impegno della propria Unità al servizio della collettività, sottolineando come “Le parole di apprezzamento per il lavoro svolto, anche in questo periodo di emergenza sanitaria, lusingano tutti gli uomini e le donne in divisa che fanno questo lavoro con esemplare spirito di servizio e spiccato senso del dovere, nel rispetto del giuramento prestato”.