Il successo del live di Barreca apre lo storico festival “Fatti di Musica”

In arrivo in questo magico scenario i pianisti Remo Anzovino il 10 agosto e Giovanni Allevi il 12 agosto

E’ partita dall’incantevole Arena dello Stretto di Reggio Calabria con il successo del concerto di Barreca, accompagnato dalla sua orchestra di undici straordinari musicisti, Fatti di Musica 2021, la trentacinquesima edizione dello storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, media partner Rai Radio Tutta Italiana, che presenta e premia con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco alcuni dei concerti e spettacoli musicali più attesi di ogni stagione. Affascinati da una location unica al mondo, con la Sicilia sullo sfondo, gli spettatori numerosi e calorosi hanno assistito ad un live d’autore di altissimo spessore artistico, tributando al termine del concerto un lunghissimo applauso a Barreca e ai suoi musicisti.

Domenico Barreca, in arte Barreca, è nato nel 1986 a Taurianova (RC) ed è sicuramente un artista di cui sentiremo parlare, almeno a giudicare dalla qualità dell’album d’esordio, “Dall’altra parte del giorno”, e da questo impegnativo debutto in apertura di un festival prestigioso, che ha presentato i più grandi cantautori italiani e popstar mondiali del calibro di Sting, Elton John e numerose altre.

Nel live, impreziosito da una padronanza di palcoscenico da veterano e da un ensemble di tutto rispetto, sono subiti emersi l’anima cantautorale e l’amore viscerale per la canzone d’autore, quella accostabile ai repertori dei grandi classici, da Fossati a De Andrè, da Paoli a Tenco. Bravi tutti gli orchestrali: Alberto Catania, batteria, Crispino Mangano, basso elettrico, Alfredo Bochicchio, chitarre, Riccardo Anastasi, tastiere, arrangiamenti, direzione musicale, Matteo Scarcella, sax, flauti, chitarra acustica, ukulele, Alessia Neri e Lucia Raso, violino, Giulia De Fontes, viola, Maria Chiara Arena, violoncello, Davide Sergi, contrabasso e Ada Ronconi, voce recitante.

Laureato in “Musica, Spettacolo e Tecnologia del Suono” presso il Politecnico di Vibo Valentia con una tesi di ricerca sulla “scuola genovese”, successivamente si è specializzato in canto pop. Nel 2012, con il suo primo progetto musicale Nabana vince la III Edizione del contest per Artisti e Band Emergenti del MEI di Faenza. Il 23 ottobre 2020 pubblica il suo primo singolo come Barreca, “La parola noi”, e il relativo videoclip girato dal maestro Giacomo Triglia. Il 4 dicembre è la volta di “É tutto qui”, singolo che fa da apripista a “Dall’altra parte del giorno”.

Meritatissimo il Riccio d’Argento che gli ha assegnato Ruggero Pegna e consegnato il sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà nella sezione “Migliori Nuove Proposte di Musica d’Autore” “Sono davvero felice del successo di Barreca. Aprire un festival caratterizzato da popstar nazionali e internazionali con un emergente è un rischio, ma ero certo che Barreca superasse la prova e convincesse tutti. E’ bravo, scrive da grande autore, ha carisma, emoziona!”.

Con un timbro raffinato e una voce emozionante, Barreca ha accompagnato il pubblico in un intenso viaggio musicale fatto di incontri, vite condivise e solitudini, eseguendo l’intera tracklist dell’album e vari tributi, a cominciare da quello a Franco Battiato con “Centro di gravità permanente”. Bellissimi e da riascoltare tutti i suoi brani, tutti pervasi da una vena accattivante di poesia : “La parola noi”, “È tutto qui”, “Il gioco degli amanti”, “Il peso delle virgole”, “Lontani da te”, “Non ho imparato a vivere” “La nudità”, “Non esistono canzoni felici”, “Ciao”, “Dall’altra parte del giorno”.

«Sarà una edizione del mio festival rivolta soprattutto ai giovani con attenzione alle nuove generazioni di talenti e di pubblico”, ha dichiarato Ruggero Pegna e ha centrato subito il segno. E’ stato proprio il promoter, molto amato a Reggio, a introdurre la serata insieme a Riccardo Anastasi, produttore discografico di Barreca, e a Mario Cardia, delegato comunale ai Grandi Eventi e all’Estate Reggina.

Fatti di Musica 2021 proseguirà il 10 agosto, notte di San Lorenzo, ancora all’Arena dello Stretto e ad ingresso gratuito, con il concerto del grande pianista e compositore internazionale Remo Anzovino, intitolato “La Notte Stellata”, dalla colonna sonora da lui composta per il film “Van Gogh, tra il grano e il cielo” (Nastro d’argento per la Musica dell’Arte), Premio Musica e Cinema.

Il 12 agosto, sempre all’Arena dello Stretto, ma a biglietti, l’attesissimo concerto di uno dei musicisti italiani più amati: Giovanni Allevi. Il pianista e compositore tornerà nella location in cui ha registrato il videoclip del suo ultimo successo internazionale, “Kiss me again”.

Il 13 agosto spostamento al Teatro dei Ruderi di Cirella per la prima assoluta in Calabria dello spettacolo “Il mansplaining spiegato a mia figlia” di Valerio Lundini, Premio Personaggio Televisivo dell’anno (La pezza di Lundini, Rai2). Ancora a Cirella, in collaborazione con Publiepa il 16 agosto il live di Aka7even, rivelazione di “Amici 2021”, preceduto da Enula, altra protagonista del talent.

Il 20 agosto ritorno a Reggio Calabria nella storica e suggestiva Piazza del Castello Aragonese, un vero teatro sotto le stelle, per il concerto dei Subsonica, tra le migliori e più amate band italiane.

Il 21 agosto di nuovo a Cirella per il live di Aiello, sold out da settimane. Il cantautore cosentino tra i big all’ultimo Sanremo sarà premiato per l’originalità e bisserà il suo concerto il 24 agosto in Piazza del Castello Aragonese di Reggio, dove il 26 agosto arriverà pure Francesca Michielin “Premio Cantante dell’anno”, per concludere la parte estiva del Festival.

Fatti di Musica 2021 si chiuderà dal 2 al 4 dicembre al Palacalafiore di Parco Pentimele con tre spettacoli mattutini per le scuole e tre serali dell’ Opera Musical La Divina Commedia di Marco Frisina, regia di Andrea Ortis, per omaggiare l’Anno Dantesco 2021.

I biglietti per gli eventi del Festival, tutti con inizio alle ore 21.45, sono in vendita nel circuito Ticketone (solo per Aka7even nei circuiti di Inprimafa e Diy Ticket. I concerti di Barreca e Remo Anzovino sono ad ingresso gratuito).

Gli appuntamenti reggini di “Fatti di Musica” sono realizzati in sinergia con l’”Estate Reggina” del Comune e gli “Eventi Nazionali e Internazionali”della Città Metropolitana. Per informazioni tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e varie pagine social .