Teatrop: i nuovi appuntamenti del calendario eventi 2021

Si arricchisce di ulteriori incontri teatrali il già ricco calendario della compagnia teatrale lametina Teatrop previsti per l’anno 2021: il prossimo evento si terrà al castello di Squillace con la rappresentazione di Otello e lo Stregone e il Cartastorie

La compagnia teatrale Teatrop all’interno del progetto Un Castello da Favola, già avviato con la stagione estiva 2021, presenta una serie di eventi speciali che si svilupperanno fino alla prima metà di settembre.

Si tratta di eventi teatrali che mirano a valorizzare i luoghi nostrani della cultura: i maggiori castelli calabresi con borghi annessi.

La novità del progetto punta ad un pubblico più vasto: oltre a coinvolgere bambini e famiglie, un classico del Teatro per ragazzi, con gli spettacoli serali previsti da cartellone i fruitori ultimi saranno anche gli adulti.

Il programma prevede quanto segue:

23 agosto Castello di Squillace 19.00 TEATROP – Il Cartastorie 19.15 LA CASA DI CRETA – Otello e lo stregone 26 agosto Santuario delle Cap-pelle di Laino Borgo 18.00 LA CASA DI CRETA – Cappuccetto Rozzo 30 agosto Parco Dossi Comuni 18.00 ARTERIE TEATRO – Marcovaldo, funghi in città 09 settembre Abbazia Benedettina di Sant’Eufemia Vetere 18.00 TEATROP – I Labdacidi invadono Terina e visita guidata a seguire 10 settembre Castello di Corigliano 17.00 INSTABILE – Biancaneve Musical 19.00 I TEATRINI – Le favole della saggezza 11 settembre Castello di Cosenza 17.00 INSTABILE – Biancaneve Musical 19.00 I TEATRINI – Le favole della saggezza 20.00 TEATROP – Uccelli extraordinari 21.00 TEATRO DEL LOTO – Le vie del Buddha 12 settembre Castello di Pizzo 17.00 INSTABILE – Biancaneve Musical Segue TEATROP – L’albero

Affrettatevi a prenotare i biglietti per il prossimo appuntamento previsto per il 23 agosto alle ore 19.15 nella suggestiva location del Castello di Squillace con lo spettacolo de La Casa di Creta – Otello e lo stregone, di e con Steve Cable e i fantastici burattini di Antonella Caldarella. La scena si incentra sulle vicende di un bambino che sogna di poter dimostrare ai suoi genitori che lui è differente da ciò che vedono loro: non un infante goffo, distratto e combina-guai, bensì un bambino sveglio, un bambino responsabile e soprattutto un bambino grande!

Aprirà la serata Il Cartastorie: la storia del principe ranocchio di TeatroP, spettacolo ospite della VI edizione del Festival Innesti Contemporanei, di e con Piero Bonaccurso e con Greta Belometti. Trasformato in ranocchio da un mostro marino, il principe, partito in cerca di una sposa, riuscirà a tornare umano solo quando riceverà un bacio dalla ragazza che poi lo sposerà. Il racconto diventa il pretesto per trasformare la carta, creare scenografie, personaggi e animare il racconto.

In linea con le normative vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid19 è obbligatoria la prenotazione per ciascun evento al numero fisso 0968/437125 o al mobile 393.5598348.

Costo biglietto singolo 5€;

Card tre ingressi 12€.

Per restare aggiornato sugli eventi di TeatroP segui la pagina Facebook @compagniateatrop e il profilo Instagram Compagnia_teatrop!