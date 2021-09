Si è svolta nella splendida location del Circolo Tennis Lamezia di Magolá la finale dei play off femminili di tennis

In palio la promozione in serie C. Si affrontano il Circolo Lamezia Tennis il Tennis Ball Vibo.

La squadra lametina riesce a vincere e per la prima volta conquista la serie C con una squadra femminile composta dalle giocatrici Arraja, Muraca e Saturno.