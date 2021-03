Alle ore 16 sul Corso Numistrano di Lamezia Terme si svolgerà l’evento 8 marzo 2021. I bambini e le bambine per un pianeta d’amore, pensieri, presenze e letture per la Giornata internazionale delle donne a cura dell’I.C. Don Milani di Lamezia Terme

Partiamo dai bambini per dire no alla violenza, per la costruzione di un pianeta d’amore e da amare.

Nella Giornata internazionale della donna ascolteremo la voce dei bambini per una rivoluzione che metta al centro la parità di genere e l’affermazione di un nuovo umanesimo.

Saranno presenti Rosy, Giorgia, Asia, Medea, Nicola, Francesco, Domenico, Salvatore, Alessandro, Giovanni, Zakarya, Francesco Pio, Mattia, Marika, Annamaria, Maria, Giovambattista, Antonio, Fulvio, Daniele, Isaia, Fabiano, Valentino, Alessandro Pio, i loro insegnanti e tutti i cittadini e cittadine che vorranno partecipare.

L’evento si svolgera’ nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid