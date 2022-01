AMA Calabria, Amanda Sandrelli con ‘Lisistrata’ a Lamezia Terme

L’eterna guerra tra uomini e donne. Un argomento tanto attuale che sarà approfondito in una commedia greca di Aristofane, ‘Lisistrata’

In scena il 27 gennaio, alle ore 21, al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme e il 28 gennaio alle 21, al Teatro Comunale di Catanzaro, lo spettacolo vedrà Amanda Sandrelli nel ruolo della protagonista, animata dal desiderio di avere un mondo senza uomini che si fanno la guerra tra loro.

L’evento segna la ripartenza della stagione teatrale di AMA Calabria, ideata e diretta da Francescantonio Pollice, che accoglie una delle opere più importanti scritte dal commediografo greco nel 411 a.C.

Una nuova produzione di Arca Azzurra che, per questo spettacolo, sceglie un’opera di estrema attualità. ‘Lisistrata’ racconta la società del suo tempo, quel dualismo tra uomini e donne che ancora oggi persiste e ci porta a credere di poter risolvere le diseguaglianze solo attraverso la violenza, la corruzione, lì dove l’irrazionalità umana la fa da padrone. È Amanda Sandrelli a dar voce e volto all’ateniese Lisistrata, precorritrice dell’emancipazione femminile e del pacifismo, creando un personaggio moderno, dalla battuta vivace e dall’intelligenza in grado di far riflettere chiunque assisterà allo spettacolo.

Un adattamento teatrale reso attuale e sagace, quello messo in atto da Ugo Chiti, che rende l’opera diretta, senza fronzoli, e al contempo dotata di un sarcasmo che si fa beffa di quella stupidità, arroganza, vanità, superficialità perpetrate dagli esseri umani, talvolta senza alcun senso logico, senza alcuna ambizione. Solo per il gusto di mettere in atto una guerra, una lite.

Un viaggio tra classicità e attualità che rappresenta la più che trentennale collaborazione tra Arca Azzurra e Ugo Chiti, con cui la stessa Sandrelli ha portato la sua Mirandolina in giro per i teatri di tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino.

I biglietti dello spettacolo ‘Lisistrata’ potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme e del Teatro Comunale di Catanzaro, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24850 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org

AMA Calabria si atterrà alle misure disposte dalle autorità nazionali in ordine all’emergenza pandemica consentendo, fino a esaurimento posti, l’ingresso esclusivamente agli spettatori in possesso del Super Green Pass e con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2.