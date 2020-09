Amantea. Torna Kino Guarimba, la residenza creativa dedicata a cineasti e videomaker

Dal 10 al 21 settembre 25 artisti stranieri ospiti della cittadina sul tirreno

Resiste alla pandemia la V edizione di Kino Guarimba, progetto parte della rassegna itinerante di CinemAmbulante che quest’anno si svolgerà esclusivamente ad Amantea.

«Pensiamo che la cultura abbia il diritto di ripartire – commenta il direttore artistico Giulio Vita – e noi come operatori culturali abbiamo il dovere di creare proposte che rispettino le regole, ma anche quello ripensare e programmare per garantire continuità all’offerta culturale della nostra regione».

In una dislocazione temporale eccezionale, dal 10 al 21 settembre, Kino Guarimba farà di Amantea set sperimentale all’aperto per 25 artisti – avrebbero dovuto essere 100 ma per motivi di sicurezza ne è stato selezionato un numero contenuto – in rappresentanza di tutti i continenti: Australia, Austria, Belgio, Inghilterra, Irlanda, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Lituania, Vietnam e la Lituania grazie al contributo dell’Ambasciata della Lituania.

I weekend (11, 12 e 13 e 19 e 20 settembre, con una serata speciale lunedì 21) saranno dedicati alle proiezioni di CinemAmbulante, quest’anno ospitate tutte in spiaggia, al Lido Azzurro di Amantea. Senza perdere il filo della mutliculturalità che da sempre lo contraddistingue, CinemAmabulante presenterà una selezione di cortometraggi che gettano uno sguardo lucido e trasversale sulla socialità, l’integrazione, la globalizzazione, la moda, l’identità.

Una multiculturalità che quest’anno, attraverso le illustrazioni realizzate per l’evento da Sara Fratini, illustratrice e co-direttrice de La Guarimba, mette in connessione i Sud del mondo attraverso la tradizione delle maschere: dalla Calabria con la maschera apotropaica di Seminara, al Sud America con quella dei Piaroa – popolo indigeno nomade che vive sulle rive dell’Orinoco -, passando per la grande tradizione delle maschere del continente africano.

Ancora una volta Amantea diventa, attraverso la settima arte, centro vitale di confronto tra culture, protagonista di un vero e laboratorio creativo che accoglierà con Kino Guarimba attori, attrici, registi e tecnici del cinema. Una residenza che, attraverso la realizzazione di corti coprodotti da La Guarimba, racconterà la piccola cittadina sul tirreno con sguardi inediti. I lavori prodotti verranno presentati lunedì 21 settembre nella serata finale di CinemAmbulante.

Il Programma:

VENERDÌ 11 SETTEMBRE – 21:00

Lido Azzurro, Amantea (CS)

L’ELEFANTE NELLA STANZA di Kartik Singh (Francia/Italia)

Quando Rita scopre di avere poco tempo da vivere, la sua preoccupazione principale non è morire. Invece, è sopraffatta dalla preoccupazione per suo figlio Gianni, che ha un cuore d’oro ma è socialmente impacciato e vive ancora a casa. Rita chiede aiuto a Daniela, una nuova arrivata in città che ha recentemente divorziato e ha giurato dimenticare del tutto gli uomini. Daniela accetta di diventare una insegnante per gli appuntamenti galanti di Gianni, ed è così che le cose si complicano.

SABATO 12 SETTEMBRE – 21:00

Lido Azzurro, Amantea (CS)

SELEZIONE DI CORTOMETRAGGI

CinemAmbulante propone una selezione di cortometraggi che riflettono lo spirito del progetto: PLAYGROUND ADDICTION dimostra come lo sport possa essere uno strumento per l’integrazione; PUPONE mostra la vita dentro le Case Famiglia italiane; SCHIAVONEA è una storia calabrese di migranti e mafia; In ONE STEP CLOSER seguiamo una famiglia curda mentre fa amicizia con i suoi vicini sloveni.

DOMENICA 13 SETTEMBRE – 21:00

Lido Azzurro, Amantea (CS)

WAX IN THE CITY di Elie Séonnet (Francia)

L’Africa è alla moda! Il suo simbolo? Le stampe wax! Che sempre più fashion designer stanno usando nelle loro creazioni. Flora Coquerel, Miss France 2014, con un background franco-beninese, ti invita a seguirli nella loro vita frenetica e globalizzata.

SABATO 19 SETTEMBRE – 21:00

Lido Azzurro, Amantea (CS)

REVOLUTION FROM AFAR di Bentley Brown (Stati Uniti)

Poeti e musicisti americano-sudanensi si impegnano in performance e conversazioni a proposito della loro identità culturale e della rivoluzione in Sudan, da cui sono stati tagliati fuori fisicamente.

DOMENICA 20 SETTEMBRE – 21:00

Lido Azzurro, Amantea (CS)

BARACOA di Pablo Briones (Svizzera)

Quando l’estate arriva nel loro piccolo paese delle campagne cubane, Leonel e Antuán esplorano intimamente il loro universo così lontano dagli adulti. Con una differenza considerevole nell’età, la loro amicizia unica è costruita attorno a giochi e combattimenti, conversazioni sulla vita quotidiana, domande esistenzialiste, semplici piaceri e noia.

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE – 21:00

Lido Azzurro, Amantea (CS)

KINO GUARIMBA

Il KINO è un un raduno di cineasti e videomakers di tutte le nazionalità che sentono il desiderio impellente di creare, rifiutando di seguire la strada della produzione “tradizionale”. Durante questa serata proietteremo i cortometraggi realizzati ad Amantea da questo gruppo di artisti.