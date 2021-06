Briganti del Mancuso organizza escursione “alla scoperta delle erbe spontanee“

Una splendida escursione “alla scoperta delle erbe spontanee”

In compagnia di un esperto effettueremo, la raccolta e la classificazione delle erbe spontanee e commestibili presenti sul nostro territorio fino al loro uso in cucina.

Lo studio e l’utilizzo delle erbe spontanee e selvatiche ha sempre ricoperto un ruolo vitale nella storia dell’evoluzione umana e nei periodi di carestie e guerre.

Come allora, anche oggi, riscoprire e tramandare questo antico sapere diventa importante per diversi motivi: tradizione e curiosità, utilizzi nell’ arte culinaria ed in situazioni di emergenza e conoscenza dei rimedi naturali nel campo officinale.

A conclusione dell’escursione, inoltre, prepareremo ed assaggeremo alcune specie commestibili preparate direttamente dai partecipanti.

PROGRAMMA

🔶 Ore 08:30 – Ritrovo in Piazza Monumento, Falerna paese

come arrivare:

https://goo.gl/maps/LhC21DT9EcWWHzzR8

🔶 Ore 09:00 – Inizio Escursione (difficoltà: T, durata 4 h)

🔶 Ore 13:00 – Pranzo

COSA PORTARE

🔘 Scarpe da trekking

🔘 1,5 L di acqua

🔘 Cappello

🔘 Coltellino e cesto di vimini

🔴 ATTENZIONE 🔴

Attività gestita seguendo le procedure anti contagio Covid-19.

– costo 7 euro a persona, 5 euro per i soci.

– prenotazione obbligatoria (max 20 partecipanti);

– possesso gel igienizzante e obbligo di mascherina durante gli approfondimenti lungo il sentiero;.

P.S. Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare il programma stabilito in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Tutti coloro che avranno prenotato verranno informati telefonicamente del cambiamento di programma.

Info e prenotazioni:

📞 347/1192418 (Luca)

📩 brigantidelmancuso@gmail.com