Impennata di incassi nel 2020: qual è la classifica dei migliori 10 casinò online in Italia?

Pokerstars, Sisal e Lottomatica al top degli incassi in Italia

Le attività commerciali nel 2020 hanno sofferto un drastico calo di introiti. A generare tali difficoltà è stata chiaramente la pandemia da Coronavirus, con la chiusura forzata di varie aziende che, dopo oltre un anno, non sanno più quale sarà il loro futuro. In questo clima di incertezza c’è però chi ha saputo ingegnarsi spostando la propria attenzione sul mercato online per creare nuove opportunità di profitto. E tra i settori che hanno registrato la maggiore crescita di incassi c’è quello del gambling.

A certificare la crescita sono i numeri. A febbraio 2021 c’è stata un’impennata vertiginosa del gioco online, ovviamente agevolato dalla zona rossa estesa su quasi tutto il territorio nazionale. Già nel 2020 i casinò online sono stati protagonisti di una importante crescita in termini di ricavi: sono ben 1,2 miliardi di euro i ricavi dei concessionari italiani. Confrontando questo dato con gli incassi relativi ai precedenti anni si può comprendere qual è stato l’impatto dei casinò online sulle nostre vite: nel 2016, ad esempio, i concessionari autorizzati dichiaravano 400 milioni di euro di incassi, diventati 562 nel 2017, 640 nel 2018 e 725 nel 2019.

I casinò online si stanno convertendo nel punto di riferimento dei giocatori. Sempre più piattaforme stanno nascendo, chiedendo l’autorizzazione all’Agenzia delle Dogane dei Monopoli. Giochidislots.com ha stilato una classifica dei migliori 10 casinò online del 2020 per incassi registrati. Per estrapolare tale graduatoria sono stati presi in considerazione i dati della GGR (Gross Gaming Revenue), ovvero la somma di denaro giocata dagli italiani ed utilizzata come unità di misura per questa analisi.

Il primo casinò online AAMS in Italia è PokerStars che incassato il 12,2% del denaro speso in Italia nel 2020 nell’ambito del gioco legale.

In seconda posizione si piazza Sisal, con una percentuale di incassi dell’8,5% del denaro speso in Italia nel 2020. Al terzo posto si inserisce Lottomatica: nell’ultimo anno la percentuale di incassi è stata del 7,6%, in calo rispetto al 2019 (7,9%) e al 2018 (8,5%).

A seguire, subito fuori dal podio, troviamo Snai: nel 2020 questo concessionario ha conquistato il 7,5% di incassi, incalzando pericolosamente il terzo posto di Lottomatica. Continuando a leggere la classifica troviamo 888Casinò al quinto posto, una delle piattaforme che ha fatto registrare un importante salto in avanti con una percentuale di incasso del 6,8% nel 2020. Tra le novità più interessanti proposte da questo gestore c’è un accordo con Playtech, uno dei software provider più importanti del settore che porterà particolari vantaggi come la crescita dei giochi da casinò live: categoria trend topic tra le ricerche degli utenti nell’ultimo anno.

Al sesto posto della classica dei casinò online che più hanno incassato in Italia nel 2020 si posiziona Eurobet. I numeri di incassi di questo concessionario sono pressoché identici negli ultimi due anni (6,6% nel 2020 e 6,7% nel 2019), a dimostrazione che la clientela è formata principalmente da un pubblico affezionato alla piattaforma. Dopodiché troviamo Planetwin365 in settima posizione. Parliamo del casinò che nel 2020 ha avuto la crescita più alta: passato dal 3,7% di incassi nel 2018 al 5,3% dell’ultimo anno. All’ottavo posto c’è StarCasinò con una percentuale di incassi del 4,2% nell’ultimo anno.

Chiudono la classifica Bwin, conosciuto per le sponsorizzazioni di club calcistici (come ad esempio il Milan), poi stoppate dopo l’avvento del Decreto Dignità imposto dal Governo, che si ferma al nono posto con una percentuale di incassi del 4,1% nel 2020. E infine al decimo posto troviamo Goldbet che chiude la top ten con il 4% di incassi del denaro speso in Italia nell’ambito dei casinò online. Precisiamo che a favorire l’ascesa di questo concessionario ha contribuito il crollo verticale di William Hill.