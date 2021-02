“All’insegna del Gatto Foss”: nuova collana diretta da Raffaele Gaetano

Nasce «All’insegna del Gatto Foss», nuova collana di saggistica della Pellegrini Editore diretta da Raffaele Gaetano

Nasce la collana editoriale «All’insegna del Gatto Foss», ideata e diretta per l’editore Pellegrini da Raffaele Gaetano, filosofo, studioso di Estetica del paesaggio. La Collana, come dichiarato dallo stesso Gaetano, «intende raccogliere libri ibridati di temi, ritmi e forme lontani dai consueti circuiti saggistici. Opere stravaganti, familiarmente discorsive, in una parola: quisquilie e altre bizzarrie che conservano intatto il rigore di prove più impegnative».

Il tutto, continua Gaetano, «senza promettere doni fatali, ma agili strumenti di conoscenza che rifugiandosi nell’eleganza concorrono alla pratica letteraria».

Prima uscita della Collana, peraltro già in libreria, un saggio dello stesso Gaetano dal titolo: Senza ombre di cerimonie, dedicato al tema dell’ospitalità nei diari di viaggio in Calabria dell’artista Edward Lear.

A breve uscirà invece: L’inquietudine dell’altro, del docente di Estetica dell’Università della Calabria, Romeo Bufalo, incentrato sul rapporto tra ospitalità e pensiero mediterraneo.