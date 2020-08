Vigor Lamezia Women: in arrivo la brasiliana Julia Ferreira

Si parlerà la lingua verdeoro sul parquet del Palasparti nella prossima stagione

Nel roster della formazione biancoverde ci sarà una delle migliori calcettiste under 20 brasiliane.

Julia Ferreira, 19 anni di Curitiba, Paraná (Brasile), appassionata di calcio fin da piccola, a 10 anni inizia a calcare un campo di calcio proprio davanti casa e lo fa fino all’età 15 anni quando inizia la carriera nel Futsal.

Il primo club è il Coritiba Cancun dove diventa subito vice-campione del Paraná under 17, campione metropolitano senior e campione metropolitano under 17. Nel 2017 il trasferimento all’Athletico Paranaense.

Anche qui arrivano titoli su titoli con una stagione impeccabile. Il podio arriva in tutti i campionati; campionessa giochi scolastici regionali, campionato paranaense sub 17, campionato metropolitano, giochi giovanili, buon pallone regionale e macroregionale, terzo posto nella fase finale dei giochi della bella palla e della scuola. Nel 2018 il trasferimento nella squadra di Ponta Grossa – Paraná per giocare il primo anno da senior; ottimi risultati ed ancora un titolo di campione dei giochi giovanili Under 18. All’inizio del 2019 arriva la convocazione per la squadra brasiliana di Fut 7 Under 21. Indossa anche i colori della ADTB del Telêmaco Borba, squadra con una grande storia, una delle più grandi del Brasile. Arriva il 2° posto nel campionato del Paraná, ed anche il 2° del Paraná Under 20 e campione dei giochi aperti del Paraná.

A 19 anni, laterale veloce e molto abile nell’uno contro uno, pronta a sacrificarsi per le compagne, più che una promessa una certezza del Futsal che ha bisogno di nuove esperienze per migliorare ed entrare nell’olimpo delle migliori calcettiste internazionali.

La pandemia non ha fermato la sua voglia di stare sul campo con il pallone: “Il fermo imposto dalla pandemia mi ha permesso di lavorare sodo per cercare di migliorare le mie prestazioni con allenamenti ogni giorno. Ho preso cura di me stessa e sono molto soddisfatta delle cose che ho ottenuto”. Ora per lei si apre un nuovo orizzonte dall’altra parte del mondo. “Sono contenta – ci dice senza esitazioni – di intraprendere questa nuova esperienza con la Vigor Lamezia Women; una sfida da affrontare e vivere per fare ciò che amo di più. Spero sia una stagione di molti successi, apprendimenti e conquiste insieme alle mie nuove compagne ed alla società”.

Bem vinda julia