Le ricette della domenica: pizzette di melenzane al forno

La nostra rubrica gastronomica, per il tanto desiderato pranzo della domenica, oggi propone un secondo sfizioso, facile da fare e di gran gusto: le pizzette di melenzane.

Per la preparazione del piatto servono ingredienti semplici che si trovano in tutte le stagioni e, soprattutto, che costano veramente poco. Un paniere ricco di sapore, dunque, ma che non grava eccessivamente sulla lista della spesa, consentendo di portare a tavola una pietanza gourmet che conquista anche i palati più fini.

Ingredienti per 6 persone:

3 melenzane nere di media grandezza ( all’occorrenza si possono anche usare le melenzane tonde di colore viola)

10 pomodorini pachino o datterini tagliati a tocchetti

1 mozzarella o un paio di fette di provola tagliata a cubetti

3 alici salate sminuzzate

10 olive verdi e 10 olive nere snocciolate

1 peperoncino piccante o, in alternativa, qualche decina di grammi di ‘ndujia

Una manciata di origano

Olio extravergine di oliva

Una fetta di prosciutto crudo o cotto a piacimento da tagliare finemente

50 grammi di funghi trifolati

Sale q.b.

Preparazione:

Lavare le melenzane, asciugarle e tagliarle a fette. Infarinarle e disporle su una teglia antiaderente con un filo d’olio; cuocerle in forno caldo a 180° per qualche minuto finchè non saranno dorate da entrambi i lati. Successivamente togliere le melenzane dalla teglia e metterle a scolare l’eventuale olio in eccesso su un foglio di carta assorbente. Prendere un’altra teglia sempre antiaderente e riporvi le melenzane da condire dando sfogo alla vostra creatività culinaria.

Per fare le pizzette potrete utilizzare i vari ingredienti a vostro piacimento e disporre sulle melenzane i pomodorini con i funghi o col prosciutto, o soltanto funghi e mozzarella, o olive e provola. Altra alternativa è quella di pomodorini, alici e una bella spruzzata di origano. Chi preferisce il gusto piccante può aggiungere un po’ di peperoncino o un tocco di ‘ndujia. Insomma le combinazioni sono davvero tante e per poterle realizzare basta solo un po’ di fantasia. Dopo aver disposto i vari ingredienti sulle fette di melenzane fate gratinare per 10/15 minuti e portate in tavola le pizzette ancora calde con un buon calice di rosso fruttato. Ed il secondo è servito!